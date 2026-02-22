France-Pascal Daloz remplace Bernard Charlès à la tête du groupe Dassault Systèmes

Dassault Systèmes a exprimé dimanche son soutien à Pascal Daloz, nommé à l'unanimité à la présidence du conseil d'administration de l'entreprise en remplacement de Bernard Charlès.

Bernard Charlès a démissionné avec effet immédiat samedi de ses fonctions de président du conseil d'administration pour raisons personnelles, a annoncé Dassault Systèmes.

(Rédigé par Zhifan Liu)