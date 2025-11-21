France : nouvelle contraction du secteur manufacturier en novembre

(AOF) - En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 49,9 en novembre contre un consensus de 48,1 a indiqué S&P Global. Il était de 47,7 en octobre. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 48 à 50,8 entre octobre et novembre. Il était attendu à 48,4. Le PMI manufacturier est passé de 48,8 à 47,8. Il était attendu à 49.