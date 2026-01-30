 Aller au contenu principal
France : nouvelle baisse de la consommation des ménages en décembre
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 08:55

Les dépenses de consommation des ménages français en biens diminuent de nouveau, de 0,6% en volume en décembre 2025 par rapport au mois précédent, après une baisse de 0,3% en novembre, selon les données CVS-CJO de l'Insee.

Dans le détail, l'institut de statistiques précise que la consommation de biens fabriqués se replie nettement (-1%) et que la consommation alimentaire poursuit sa baisse (-0,9%) tandis que celle d'énergie repart à la hausse ( 0,8%).

Toujours pour le mois de décembre, la baisse des prix de production de l'industrie française sur un an s'accentue un peu (-2,2% après -1,9% en novembre), mais ils continuent d'augmenter hors énergie au sens large ( 0,4% après 0,5% en novembre).

