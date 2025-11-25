 Aller au contenu principal
France: Nouveau plan de soutien aux vignerons, 130 millions d'euros pour l'arrachage de vignes
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 07:20

Une parcelle de vigne près de Nantes

PARIS (Reuters) -La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a annoncé lundi le déblocage de 130 millions d'euros pour un arrachage définitif de vignes en France dans le cadre d'un nouveau plan de soutien aux vignerons, confrontés au changement climatique, à une baisse de la consommation de vin et aux tensions commerciales internationales, notamment avec les droits de douane américains.

L'arrachage de vignes doit permettre de rééquilibrer l'offre par rapport à la demande.

Outre cette enveloppe, le gouvernement va prolonger en 2026, en le révisant, un dispositif de prêts structurels garantis à 70% par Bpifrance et maintenir un allègement de charges sociales à hauteur de 10 millions d'euros pour la filière viticole. Le tout "sous réserve de l'adoption d'un projet de loi de finances", souligne Annie Genevard dans un communiqué.

La France va enfin solliciter la Commission européenne pour lui demander de mobiliser la réserve de crise européenne, notamment pour financer la distillation de crise des surstocks non marchands, prioritairement en caves coopératives.

(Rédigé par Bertrand Boucey)

    agriculteurs, viticulteurs, quand tout va bien, on s'en met plein les poches (coucou, les céréaliers). Quand tout va mal, une fois de plus, il faut leur verser du pognon. Un vrai tonneau des danaïdes

