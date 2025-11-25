information fournie par Reuters • 25/11/2025 à 09:33

Allemagne: Le PIB stagne au 3e trimestre comme initialement estimé

Vue sur Berlin

BERLIN (Reuters) -Le produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne a stagné au troisième trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, selon les données définitives publiées mardi par l'Office fédéral de la statistique.

Les données publiées en octobre en première lecture avaient déjà indiqué une stagnation du PIB au troisième trimestre.

En rythme annuel, la croissance ressort à 0,3%.

L'économie allemande souffre de la faiblesse de la demande mondiale, tandis que les droits de douane américains pèsent sur les exportations.

(Rédigé par Friederike Heine et Ludwig Burger; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)