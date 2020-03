Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Macron annonce plus de masques, 10.000 respirateurs Reuters • 31/03/2020 à 14:48









* Visite d'une usine près d'Angers * 15.000 masques produits en France d'ici fin avril * Consortium mis en place sur les respirateurs * Macron appelle ses détracteurs à la "dignité" (Actualisé avec déclarations, précisions) PARIS, 31 mars (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé mardi le triplement de la capacité de production de masques en France d'ici fin avril et 10.000 respirateurs supplémentaires d'ici mi-mai pour répondre à l'urgence provoquée par l'épidémie de coronavirus, dont la gestion par l'exécutif fait l'objet de critiques grandissantes. "Avant la crise, nous produisions 3,3 millions de masques par semaine, fin avril nous serons à plus de 10 millions, nous aurons plus que triplé en quelques semaines", a déclaré le chef de l'Etat français lors d'une visite de l'usine de masques de la PME Kolmi-Hopen, en périphérie d'Angers (Maine-et-Loire). "En parallèle, de nouveaux acteurs Faurecia, Michelin, Intermarché, se mobilisent aussi pour produire des masques dans la période et nous aurons ainsi la capacité à produire en France d'ici fin avril environ 15 millions de masques par semaine", a-t-il ajouté. Les groupes industriels Air Liquide AIRP.PA , PSA PEUP.PA , Schneider Electric SCHN.PA et Valeo VLOF.PA ont annoncé le même jour avoir constitué à la demande du gouvernement français un consortium visant à produire davantage de respirateurs. Par ailleurs, d'ici "trois à quatre semaines nous aurons la capacité de produire un million de masques par jours" d'autres catégories (hors FFPP) afin de pouvoir fournir des masques à d'autres professions que le personnel soignant auquel les masques chirurgicaux sont pour l'heure réservés, a-t-il ajouté. Concernant les respirateurs, utilisés pour la réanimation des patients, un consortium industriel français réunissant Air Liquide Valeo et PSA "va permettre de produire d'ici mi-mai 10.000 respirateurs lourds comme plus légers", a précisé Emmanuel Macron. "Particulièrement attendus", 250 respirateurs lourds seront livrés dans les huit prochains jours. L'agence Santé publique France va quant à elle bénéficier d'une enveloppe de quatre milliards d'euros afin de financer les commandes "en médicaments, respirateurs et masques", a-t-il ajouté, précisant que la "priorité aujourd'hui était de produire davantage en France et en Europe". "Je veux que d'ici la fin de l'année nous ayons obtenu cette indépendance pleine et entière". "DIGNITE" Selon le dernier bilan établi lundi soir par les autorités sanitaires françaises et basé sur les remontées des hôpitaux, l'épidémie de coronavirus a fait 3.024 décès pour un total de 44.550 cas de contamination confirmés en France. La gestion de la crise par l'exécutif a fait l'objet de critiques de la part de professionnels de santé qui ont dénoncé un manque de masques et de mesures de protection pour le personnel soignant mais également de la part d'opposants politique. "Quand on mène une bataille, on doit être unis pour la gagner et je pense que toutes celles et ceux qui cherchent déjà à faire des procès alors que nous n'avons pas gagné la guerre, sont irresponsables", a estimé Emmanuel Macron. "Le temps viendra de la responsabilité, ce temps viendra et il est légitime et démocratique et à ce moment-là la transparence complète devra être faite ", a-t-il ajouté. "Mais j'appelle d'abord à la dignité et à l'esprit de responsabilité celles et ceux qui construisent des certitudes avec les connaissances d'aujourd'hui quand ça n'était pas celles d'hier". (Nicolas Delame et Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

