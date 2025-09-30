 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France-Les prix à la production se replient en août
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 08:45

Les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont baissé de -0,2% en août, montrent les données publiées mardi par l'Insee.

Ce chiffre est à comparer à +0,5% en juillet (révisé de +0,4%), selon les données.

"Les prix des produits des industries extractives, énergie et eau repartent légèrement à la baisse (-0,2% après +2,0% en juillet et -1,6% en juin), comme ceux des produits manufacturés (-0,3% après +0,2% en juillet)", précise le communiqué de l'Insee.

Sur un an, les prix à la production de l'industrie française pour le marché français augmentent légèrement de +0,1% après une hausse de +0,5% (révisé de +0,4%) en juillet.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

