France-Les prix à la production rebondissent en mars

Les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont rebondi à 2% en mars, montrent les données publiées jeudi par l'Insee.

Ce chiffre est à comparer à une baisse de 0,3% en février, selon les données.

Sur un an, les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont augmenté en mars, à 0,2% après -2,4% en février.

(Rédigé par Elizaveta Zhuravleva, édité par Augustin Turpin)