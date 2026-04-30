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France-Les prix à la production rebondissent en mars
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 08:45

Les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont rebondi à 2% en mars, montrent les données publiées jeudi par l'Insee.

Ce chiffre est à comparer à une baisse de 0,3% en février, selon les données.

Sur un an, les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont augmenté en mars, à 0,2% après -2,4% en février.

(Rédigé par Elizaveta Zhuravleva, édité par Augustin Turpin)

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