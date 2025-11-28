France : les prix à la production en hausse en octobre

(AOF) - En octobre, les prix à la production de l’industrie française rebondissent de 0,3 % (après -0,3 % en septembre et -0,4 % en août), précise l'Insee ce vendredi. Les prix à la production sont stables pour les produits destinés au marché français (après -0,1 % en septembre) et rebondissent nettement pour ceux destinés aux marchés extérieurs (+0,9 % après -0,7 % en septembre). Sur un an, les prix à la production de l’industrie française continuent de baisser (-1,2 % après -0,5 % en septembre).