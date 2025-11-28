France : les prix à la production en hausse en octobre

(AOF) - En octobre, les prix à la production de l’industrie française rebondissent de 0,3 % (après -0,3 % en septembre et -0,4 % en août), précise l'Insee ce vendredi. Les prix à la production sont stables pour les produits destinés au marché français (après -0,1 % en septembre) et rebondissent nettement pour ceux destinés aux marchés extérieurs (+0,9 % après -0,7 % en septembre). Sur un an, les prix à la production de l’industrie française continuent de baisser (-1,2 % après -0,5 % en septembre).
A lire aussi
-
Compatible Otan et prêt fin 2027 : l'Italien Leonardo présente son "dôme de fer" européen, Michelangelo
Le dome Michelangelo est un logiciel qui doit permettre la connexion des équipements différents de plusieurs pays pour travailler en coordination à l'échelle du continent. Alors que l'Europe cherche à se doter d'un système de défense pour faire face à la menace ... Lire la suite
-
(Actualisé avec ArcelorMittal et Forvia) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
-
Conserves, pâtes, shampooing: les banques alimentaires lancent vendredi leur opération annuelle de collecte de produits essentiels, à destination de 2,4 millions de personnes précaires accompagnées par des associations. Au cours de cette opération, qui se tient ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer