 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 145,61
-0,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

France-Les prix à la production continuent de baisser en septembre
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 09:40

(Répétition technique)

Les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont reculé de 0,2% en septembre, montrent les données publiées vendredi par l'Insee. Ce chiffre est à comparer à -0,2% en août, selon les données.

"La baisse des prix des produits des industries extractives, énergie et eau s’accentue (-0,8% après -0,2% en août), alors que les prix des produits manufacturés sont quasi stables (+0,1% après -0,3% en août)", indique l'Insee dans un communiqué. Sur un an, les prix à la production de l'industrie française pour le marché français augmentent de 0,1%, comme en août.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 09:51

    Il vaudait mieux que cela soit un organisme totalement indépendant pour établir les prix plutôt que l'INSEE (organisme d'état). On ne peux pas être juge et parti. Je pense que les prix à la production ont dû augmenter avec les droits de douanes.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Olivier Faure, Premier secrétaire du parti socialiste à l'Assemblée nationale, Paris, le 31 octobre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Pour Faure (PS), l'accord franco-algérien de 1968 a "encore du sens"
    information fournie par AFP 31.10.2025 09:55 

    Le Premier secrétaire du parti socialiste Olivier Faure a estimé vendredi que l'accord de 1968 régissant l'immigration des Algériens en France avait "encore du sens" et qu'il ne fallait "pas le changer", au lendemain du vote d'une résolution du RN à l'Assemblée ... Lire la suite

  • "Victoire historique", "refoulé colonial" : la presse réagit au vote de la résolution du RN
    "Victoire historique", "refoulé colonial" : la presse réagit au vote de la résolution du RN
    information fournie par France 24 31.10.2025 09:47 

    À la Une de la presse, vendredi : les vives réactions dans la presse française après le vote d'une résolution du RN sur l'accord franco-algérien de 1968 ; aux États-Unis, des réactions aussi intenses à l'annonce de Donald Trump de vouloir reprendre les essais nucléaires ... Lire la suite

  • e géant asiatique de la mode ultra-éphémère Shein, décrié pour ses pratiques, ouvrira mercredi son tout premier magasin physique pérenne au monde, au BHV de Paris ( AFP / JOEL SAGET )
    Shein ouvrira mercredi son magasin au BHV à Paris
    information fournie par AFP 31.10.2025 09:46 

    Le géant asiatique de la mode ultra-éphémère Shein, décrié pour ses pratiques, ouvrira mercredi son tout premier magasin physique pérenne au monde, au BHV de Paris, a annoncé vendredi sur Instagram la Société des grands magasins (SGM), propriétaire du BHV. C'est ... Lire la suite

  • DBV (Crédit: / DBV Technologies)
    DBV Technologies : nomination provisoire d'une nouvelle administratrice
    information fournie par AOF 31.10.2025 09:31 

    (AOF) - DBV Technologies a annoncé la nomination provisoire d’une nouvelle administratrice indépendante, le docteur Philina Lee, au sein de son conseil d’administration. Cette nomination est effective depuis le 30 octobre. Le docteur Lee remplacera Daniel Soland, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank