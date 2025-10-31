France-Les prix à la production continuent de baisser en septembre

(Répétition technique)

Les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont reculé de 0,2% en septembre, montrent les données publiées vendredi par l'Insee. Ce chiffre est à comparer à -0,2% en août, selon les données.

"La baisse des prix des produits des industries extractives, énergie et eau s’accentue (-0,8% après -0,2% en août), alors que les prix des produits manufacturés sont quasi stables (+0,1% après -0,3% en août)", indique l'Insee dans un communiqué. Sur un an, les prix à la production de l'industrie française pour le marché français augmentent de 0,1%, comme en août.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)