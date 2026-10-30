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France-Les prix à la production accélèrent sur un mois en septembre
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 08:45

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Les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont accéléré à 1,7% sur un mois en septembre, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.

Ce chiffre est à comparer à une hausse de 1% en août, selon les données.

"Les prix des produits des industries extractives, énergie et eau continuent d’augmenter (+3,1% comme en août) et ceux des produits manufacturés accélèrent nettement (+1,2% après +0,4%)", détaille un communiqué de l'Insee.

Sur un an, les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ressortent à 6,8% après 4,9% (révisé de +4,8%) en août.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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