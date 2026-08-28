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France : les dépenses des ménages continuent de croître en juillet
information fournie par Zonebourse 28/08/2026 à 09:22
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Les dépenses de consommation des ménages français en biens augmentent de nouveau sur un mois en juillet 2026, de 0,5% en volume, après 0,6% en juin (chiffre révisé à la hausse de 0,2 point par rapport à l'estimation initiale), d'après les données de l'INSEE.

L'institut national de statistiques précise que la consommation de biens fabriqués repart à la hausse ( 0,5% après une stabilité), tandis que la consommation d'énergie augmente de nouveau ( 0,8% après 1,5%), tout comme la consommation alimentaire ( 0,2% après 0,7%).

Au sein des biens fabriqués, les dépenses en biens durables accélèrent ( 0,8%), portées par le net rebond des achats de matériels de transport ( 2%), en particulier de véhicules neufs, tandis que les dépenses en biens d'équipement du logement se replient (-1,5%) du fait du recul des achats de produits électroniques, d'appareils ménagers et d'ordinateurs.

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