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France-Les dépenses de consommation des ménages reculent plus que prévu en février
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 08:45

Les dépenses de consommation des ménages en biens en France se sont repliées plus que prévu en février, montrent les données publiées mardi par l'Insee.

Elles ont baissé de 1,4% sur un mois, après +0,4%(révisé de +0,5%) en janvier, selon les données.

"La consommation d'énergie baisse de nouveau (-2,4% après -1,2%). La consommation de biens fabriqués se contracte nettement (-1,7% après +1,1%), comme la consommation alimentaire (-0,5% après +0,4%)", indique un communiqué de l'Insee.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur des dépenses de consommation des ménages en biens en baisse de 0,3% en février.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 08:53

    oh ben ça alors !?

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