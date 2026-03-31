France-Les dépenses de consommation des ménages reculent plus que prévu en février

Les dépenses de consommation des ménages en biens en France se sont repliées plus que prévu en février, montrent les données publiées mardi par l'Insee.
Elles ont baissé de 1,4% sur un mois, après +0,4%(révisé de +0,5%) en janvier, selon les données.
"La consommation d'énergie baisse de nouveau (-2,4% après -1,2%). La consommation de biens fabriqués se contracte nettement (-1,7% après +1,1%), comme la consommation alimentaire (-0,5% après +0,4%)", indique un communiqué de l'Insee.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur des dépenses de consommation des ménages en biens en baisse de 0,3% en février.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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