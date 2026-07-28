France : légère embellie du moral des ménages en juillet

La confiance des ménages français poursuit son redressement en juillet, au vu de l'indicateur synthétique de l'INSEE, qui augmente de deux points à 86, mais demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2025).

L'opinion des ménages concernant leur situation financière personnelle, passée et future, s'améliore de nouveau, et la proportion de ceux estimant qu'il est opportun, dans la situation économique actuelle, d'effectuer des achats importants augmente.

La part des ménages estimant qu'il est opportun d'épargner augmente de nouveau et leur opinion concernant leur capacité d'épargne, actuelle et future, repart à la hausse. Le climat de l'épargne rebondit de cinq points et se maintient au-dessus de sa moyenne de longue période (100).

L'opinion des ménages sur le niveau de vie futur en France augmente de nouveau nettement, leurs craintes concernant l'évolution du chômage se replient sensiblement et la part de ceux qui considèrent que les prix vont accélérer au cours des douze prochains mois baisse de nouveau très fortement.