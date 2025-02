France: léger recul du chômage au sens du BIT information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Au quatrième trimestre 2024, le nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) au sens du Bureau international du travail (BIT) diminue de 63.000 par rapport au trimestre précédent, pour s'établir à 2,3 millions de personnes, selon les données de l'Insee.



Le taux de chômage est quasi stable (-0,1 point) à 7,3% et retrouve son niveau du deuxième trimestre 2024. Il demeure légèrement supérieur à son précédent point bas depuis 1982 (7,1% fin 2022-début 2023) et nettement au-dessous de son pic de mi-2015 (-3,2 points).



Parmi les personnes inactives au sens du BIT, deux millions souhaitent un emploi sans être considérées au chômage car ne recherchant pas d'emploi ou n'étant pas disponibles ('halo autour du chômage'), un nombre en augmentation de 138.000 sur le trimestre.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.