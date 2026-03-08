France-Lecornu demande un contrôle accru des prix du carburant

Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a demandé une multiplication des contrôles pour éviter une hausse abusive des prix du carburant liée à l'offensive israélo-américaine contre l'Iran et ses conséquences.

"La guerre au Moyen-Orient ne peut pas servir de prétexte à des hausses abusives des prix à la pompe", écrit le chef du gouvernement dans un message publié dimanche sur X.

A sa demande, un demi-millier de contrôles seront réalisés dans les stations-service entre lundi et mercredi par la répression des fraudes (DGCCRF).

"C'est l'équivalent d'un semestre complet du plan de contrôle habituel qui sera réalisé sur seulement trois jours", poursuit Sébastien Lecornu avant de remercier les agents mobilisés pour cette opération.

(Reportage Elizabeth Pineau)