France-Le taux du Livret A va augmenter à la mi-juillet-Lescure

Le taux de rémunération du Livret A actuellement fixé à 1,5% sera relevé à la mi-juillet, a annoncé mardi le ministre de l'Economie et des Finances sur BFMTV.

"On est en train de finaliser les calculs, mais le taux du Livret A va augmenter - on annoncera ça avec la Banque de France - d'ici la mi-juillet", a dit Roland Lescure.

La baisse des rendements du Livret A intervenue le 1er février dernier - après un taux à 1,7% - a entraîné une importante vague de retraits sur ce produit d'épargne populaire. Le nombre de Livrets A est estimé à quelque 58 millions en France.

(Rédigé par Sophie Louet, édité par Benjamin Mallet)