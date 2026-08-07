France-Le taux de chômage augmente à 8,3% au T2

Le taux de chômage a augmenté au deuxième trimestre en France (Mayotte comprise), selon les données publiées vendredi par l'Insee.

Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) s'est établi à 8,3% de la population active au deuxième trimèstre après 8,1% au trimestre précédent, indique l'Insee dans un communiqué.

L'Insee précise par ailleurs que les chiffres du chômage incluent Mayotte à partir de ce trimestre.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse moins marquée du taux de chômage d'un trimestre sur l'autre, à 8,2%.

(Rédigé par Mattieu Huchet, édité par Augustin Turpin)