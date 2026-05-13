 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Le taux de chômage augmente à 8,1% au T1, au plus haut depuis 2021
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 07:30

Le taux de chômage a augmenté au premier trimestre en France (hors Mayotte) pour atteindre son plus haut niveau depuis le premier trimestre de 2021, selon les données publiées mercredi par l'Insee.

Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) s'est établi à 8,1% de la population active au premier trimestre après 7,9% au trimestre précédent, indique l'Insee dans un communiqué.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse du taux de chômage d'un trimestre sur l'autre, à 7,8%.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    Rebond en vue en Europe avec de nombreux résultats
    information fournie par Reuters 13.05.2026 07:59 

    par Claude Chendjou Un rebond technique des principales Bourses européennes est attendu mercredi après la ‌baisse de la veille liée aux craintes géopolitiques alors que la séance du jour sera marquée par de nombreux résultats d'entreprises et des indicateurs économiques ... Lire la suite

  • VIRIDIEN (ex CGG) : Sous les résistances, une consolidation est probable
    VIRIDIEN (ex CGG) : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 13.05.2026 07:44 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Siège Atos (Crédit: / Atos)
    Atos lève 1,25 MdEUR en obligations senior
    information fournie par Zonebourse 13.05.2026 07:26 

    Atos annonce le succès de son offre d'obligations senior garanties d'un montant total en principal de 1,25 MdEUR à taux fixe (950 MEUR) et à taux variable (300 MEUR), à échéance 2031, une opération annoncée la semaine dernière. Les titres à taux fixe seront émis ... Lire la suite

  • Une femme marche sous la pluie sur Wall Street à New York
    Wall Street termine en baisse, plombée par l'Iran et l'inflation
    information fournie par Reuters 13.05.2026 06:45 

    par Stephen Culp et Ragini Mathur La Bourse ‌de New York a fini en baisse mardi, les indicateurs macroéconomiques du jour confirmant les craintes d'une résurgence de l'inflation ​et d'une dégradation des perspectives en l'absence d'avancées dans les négociations ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,28 -1,31%
CAC 40
7 979,92 -0,95%
Or
4 706,68 -0,18%
NOVACYT
0,797 -11,74%
TOTALENERGIES
78,3 +1,81%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank