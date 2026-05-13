France-Le taux de chômage augmente à 8,1% au T1, au plus haut depuis 2021

Le taux de chômage a augmenté au premier trimestre en France (hors Mayotte) pour atteindre son plus haut niveau depuis le premier trimestre de 2021, selon les données publiées mercredi par l'Insee.

Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) s'est établi à 8,1% de la population active au premier trimestre après 7,9% au trimestre précédent, indique l'Insee dans un communiqué.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse du taux de chômage d'un trimestre sur l'autre, à 7,8%.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)