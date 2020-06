Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le procès en appel d'UBS s'ouvrira le 8 mars 2021 Reuters • 02/06/2020 à 16:00









PARIS, 2 juin (Reuters) - Le procès en appel d'UBS UBSG.S , condamné en France pour démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé de fraude fiscale, s'ouvrira le 8 mars 2021, annonce la banque suisse. L'établissement a été condamnée en février 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à payer 4,5 milliards d'euros, dont une amende record de 3,7 milliards, pour démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé. (Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées UBS GROUP SIX Swiss Exchange +4.03%