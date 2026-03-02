 Aller au contenu principal
France : le PMI manufacturier meilleur qu'attendu en février
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 09:57

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 50,1 en février contre un consensus de 49,9 après 51,2 en janvier, a indiqué S&P Global.

