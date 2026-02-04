 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France : le PMI composite en zone de contraction en janvier
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 10:12

L'indice HCOB PMI composite de l'activité globale en France s'est, pour la première fois depuis 3 mois, établi en dessous de la barre du 50 du sans changement en janvier, s'établissant à 49,1 contre 50 en décembre.

Le volume global des nouvelles affaires a, comme en décembre, diminué en ce début d'année, le taux de contraction s'étant en outre renforcé pour atteindre un sommet de six mois. Les nouvelles affaires à l'export ont connu leur plus fort repli depuis juillet dernier.

Les données composites sur les prix ont mis en évidence la plus forte hausse des prix payés depuis 5 mois dans l'ensemble du secteur privé, tendance s'étant traduite par une augmentation des prix facturés, laquelle a toutefois été modeste.

Enfin, la confiance des entreprises françaises s'est nettement renforcée en janvier, tant chez les fabricants que chez les prestataires de services, et a ainsi atteint son plus haut niveau depuis septembre 2024.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank