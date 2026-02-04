France : le PMI composite en zone de contraction en janvier
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 10:12
Le volume global des nouvelles affaires a, comme en décembre, diminué en ce début d'année, le taux de contraction s'étant en outre renforcé pour atteindre un sommet de six mois. Les nouvelles affaires à l'export ont connu leur plus fort repli depuis juillet dernier.
Les données composites sur les prix ont mis en évidence la plus forte hausse des prix payés depuis 5 mois dans l'ensemble du secteur privé, tendance s'étant traduite par une augmentation des prix facturés, laquelle a toutefois été modeste.
Enfin, la confiance des entreprises françaises s'est nettement renforcée en janvier, tant chez les fabricants que chez les prestataires de services, et a ainsi atteint son plus haut niveau depuis septembre 2024.
