France-Le PIB s'est replié de 0,1% au T1-Insee

(Actualisé tout du long avec précisions, commentaire d'analyste, contexte)

L'économie française s'est légèrement repliée au premier trimestre 2026 par rapport aux trois mois précédents, selon une estimation détaillée publiée vendredi par l'Insee.

Le produit intérieur brut (PIB) de la France a reculé de 0,1% sur la période allant de janvier à fin mars, alors que la première estimation publiée fin avrilfaisait état d'une stagnation (0,0%), et après une progression de 0,2% au quatrième trimestre 2025.

Les exportations ont fortement reculé au premier trimestre 2026 (-3,5%), sous l'effet de la baisse des exportations aéronautiques, ajoute également l'Insee.

Les données préliminaires avaient montré une stabilité du PIB, alors que la Banque de France (BdF) tablait sur une progression de 0,3%, un coup de frein inattendu sur l'économie française que le gouverneur de l'institution, François Villeroy de Galhau, avait mis sur le compte d'une "mauvaise surprise sur les exportations".

"Les dernières données brossent le portrait d'une économie qui bascule chaque semaine un peu plus vers la récession", écrit dans une note Charlotte de Montpellier, experte macroéconomique chez ING France, avertissant que non seulement l'économie s'est révélée plus faible que prévu en début d'année, mais que les chiffres se sont également nettement détériorés récemment.

"Nous anticipons une contraction du PIB au deuxième trimestre, ce qui entrainerait la France dans une récession technique (deux trimestres consécutifs de baisse du PIB). L'objectif de croissance du gouvernement, fixé à 0,9% pour cette année, apparaît désormais hors d'atteinte", ajoute-t-elle.

La Banque de France (BdF) a averti plus tôt ce mois-ci dans sa note de conjoncture mensuelle que l'économie française était ralentie du fait des incertitudes géopolitiques et de la hausse du prix des hydrocarbures qui en a résulté, ce qui l'a amenée à ne pas fournir d'estimation chiffrée de la croissance du PIB pour le deuxième trimestre.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)