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France : le PIB recule de 0,1% au troisième trimestre
information fournie par Zonebourse 30/10/2026 à 08:31

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L'économie française s'est légèrement contractée au troisième trimestre 2026, avec un PIB en baisse de 0,1%, après une stagnation au trimestre précédent, indique l'Insee ce vendredi.

La demande intérieure a néanmoins fait preuve de résilience, soutenue par l'accélération de la consommation des ménages ( 0,4% après 0,2%

) et la progression des dépenses publiques ( 0,3%). L'investissement a en revanche poursuivi son repli (-0,6% après -0,5%).

Le commerce extérieur a pesé sur l'activité, avec une contribution négative de 0,6 point à la croissance, sous l'effet d'une contraction des exportations de 1,7%, tandis que les importations sont restées quasiment stables ( 0,1%). A l'inverse, les variations de stocks ont soutenu le PIB, apportant une contribution positive de 0,4 point, sans toutefois compenser entièrement la faiblesse des échanges extérieurs.

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