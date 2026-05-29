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France : le PIB désormais estimé en baisse au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 29/05/2026 à 08:58

Au 1er trimestre 2026, le produit intérieur brut (PIB) de la France en volume se replie légèrement (-0,1%), marquant ainsi une révision à la baisse de 0,1 point (après arrondi) par rapport à la première estimation publiée le 30 avril dernier par l'Insee.

Cette révision provient majoritairement de la contribution de la demande intérieure finale hors stocks, qui est revue à -0,2 point, contre une contribution nulle lors de la première estimation, du fait d'une révision à la baisse de la consommation des ménages et de la FBCF.

La contribution du commerce extérieur est abaissée à -0,9 point, au lieu de -0,7 point lors de la première estimation, en raison d'une révision à la hausse des importations plus forte que celle des exportations. En miroir, la contribution des variations de stocks est révisée à la hausse, à 1 point (contre 0,8 point).

Par ailleurs, le pouvoir d'achat du revenu disponible brut (RDB) des ménages par unité de consommation recule légèrement (-0,1% après 0,2%), et le taux d'épargne des ménages augmente de nouveau : il s'établit ainsi à 17,9% de leur RDB, après 17,7% au trimestre précédent.

Enfin, l'Insee indique que le taux de marge des sociétés non financières (SNF) françaises baisse nettement au 1er trimestre 2026 : il s'établit à 31,7% de leur valeur ajoutée, après 32,5% au trimestre précédent.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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