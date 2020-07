Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le nouveau DG d'Engie choisi en septembre, selon Clamadieu Reuters • 12/07/2020 à 00:01









PARIS, 12 juillet (Reuters) - Le nouveau directeur général d'Engie ENGIE.PA , en remplacement d'Isabelle Kocher partie en février, sera choisi en septembre, selon Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d'administration de l'énergéticien français. "Nous souhaitons que le poste soit pourvu d'ici à la fin de l'année, ce qui suppose de choisir le bon candidat en septembre. Et je ne sens pas d'impatience particulière de nos actionnaires", déclare-t-il dans un entretien accordé au Journal du dimanche aux côtés de Claire Waysand, directrice générale d'Engie par intérim. "L'enjeu, c'est de trouver le meilleur manager possible pour continuer la transformation d'un groupe qui a bien sûr de nombreux défis à relever. Nous regardons donc toutes les candidatures, internes comme externes", ajoute Jean-Pierre Clamadieu. (Elizabeth Pineau, édité par Jean Terzian)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.20%