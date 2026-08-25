France : le moral des ménages toujours déprimé en août

La confiance des ménages français se montre stable à un faible niveau en août, au vu de l'indicateur synthétique de l'INSEE, qui reste inchangé à 86, un niveau inférieur d'un point au consensus, et demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2025).

L'opinion des ménages concernant leur situation financière personnelle, aussi bien passée que future, est quasi stable, mais la proportion de ménages estimant qu'il est opportun de faire des achats importants se dégrade et celle jugeant opportun d'épargner augmente de nouveau pour atteindre un maximum historique.

Concernant le contexte économique en France, l'opinion des ménages sur le niveau de vie futur diminue légèrement, les craintes concernant l'évolution du chômage rebondissent et la part des ménages qui considèrent que les prix vont accélérer au cours des 12 prochains mois remonte nettement.