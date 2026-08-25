 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France : le moral des ménages toujours déprimé en août
information fournie par Zonebourse 25/08/2026 à 09:02
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

La confiance des ménages français se montre stable à un faible niveau en août, au vu de l'indicateur synthétique de l'INSEE, qui reste inchangé à 86, un niveau inférieur d'un point au consensus, et demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2025).

L'opinion des ménages concernant leur situation financière personnelle, aussi bien passée que future, est quasi stable, mais la proportion de ménages estimant qu'il est opportun de faire des achats importants se dégrade et celle jugeant opportun d'épargner augmente de nouveau pour atteindre un maximum historique.

Concernant le contexte économique en France, l'opinion des ménages sur le niveau de vie futur diminue légèrement, les craintes concernant l'évolution du chômage rebondissent et la part des ménages qui considèrent que les prix vont accélérer au cours des 12 prochains mois remonte nettement.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0849 +7,20%
ATON
0,0198 +16,47%
CAC 40
8 478,6 +0,30%
Pétrole Brent
90,79 -1,32%
HAFFNER ENERGY
0,576 +0,17%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank