France-Le marché auto parti pour retomber à son niveau de 1975-CCFA

PARIS, 1er décembre (Reuters) - Le marché automobile français est parti pour retomber en 2020 à son plus bas niveau depuis 1975, soit 45 ans, a déclaré mardi un porte-parole du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA), après l'annonce d'un quatrième mois de baisse des immatriculations en novembre sur fond de coronavirus. Les immatriculations de voitures neuves dans l'Hexagone ont chuté de 27% le mois dernier à cause d'un effet de base défavorable et du deuxième confinement de l'année pour endiguer la propagation de l'épidémie. Sur onze mois, le marché ressort maintenant en baisse de 26,9% et devrait tomber plus bas encore que lors de la crise précédente de 2008-2009. Le CCFA estime malgré tout que le pire a été évité et anticipe désormais que la baisse cumulée du marché en 2020 devrait se situer dans le haut de sa fourchette de prévision de -25% à -30%, c'est-à-dire plutôt vers -26%. "Il y a encore des inconnues pour décembre, liées notamment à la demande en voitures de location pour se rendre aux sports d'hiver si les stations de ski restent fermées", a dit François Roudier, porte-parole du CCFA. "Mais l'aspect catastrophiste d'un -30% n'apparaît plus réaliste." (Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +2.23% PEUGEOT Euronext Paris +0.78%