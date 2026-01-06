France : le géant américain Live Nation rachète Paris La Défense Arena

Le géant américain Live Nation Entertainment LYV.N a signé un accord pour acquérir la salle couverte Paris La Défense Arena, ont annoncé mardi les entreprises impliquées dans la transaction.

L'opération, dont le montant n'a pas été communiqué, a été conclu par la filiale française du groupe américain et le groupe Ovalto, propriétaire de la salle couverte et du club de rugby Racing 92.

Située à Nanterre (Hauts-de-Seine) et d'une capacité de plus 40.000 places, la salle Paris La Défense Arena a accueilli des artistes de renommée internationale et des évènements majeurs tels que les Jeux Olympiques 2024.

La finalisation de la transaction reste soumise à l'accord de l'Autorité de la concurrence, indiquent les entreprises dans un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)