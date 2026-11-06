France : le déficit de la balance commerciale se creuse en septembre

En France, le déficit de la balance commerciale s'établit à 7,33 milliards d'euros en septembre, contre -5,8 milliards attendus après -6,1 milliards d'euros le mois précédent.
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