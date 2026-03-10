France : le déficit commercial se réduit en janvier
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 09:14
Cette amélioration d'un mois sur l'autre reflète une très légère progression de 0,7% des exportations françaises de biens, à 53,43 MdsEUR, mais surtout une diminution de 3,6% des importations, à 55,27 MdsEUR.
"L'amélioration du solde commercial provient de celle du solde énergétique. À l'inverse, le solde des produits manufacturés se dégrade légèrement", précise en outre l'administration des douanes.
A lire aussi
-
Le groupe Renault , qui présente mardi son plan stratégique 2026-2030, mise sur l'électrique et l'hybride en prévoyant de cesser de vendre des voitures Renault uniquement à essence ou diesel d'ici 2030 en Europe, et veut se développer davantage à l'international. ... Lire la suite
-
Prix à la pompe: 6% des stations-service contrôlées vont être sanctionnées, selon le ministre du Commerce
Le ministre du Commerce Serge Papin a indiqué mardi qu'environ 6% des stations-service contrôlées à date dans le cadre du plan mis en place par le gouvernement face à la hausse des prix à la pompe allaient être sanctionnées. "Le Premier ministre avait lancé 500 ... Lire la suite
-
Les marchés boursiers européens rebondissent à l'ouverture mardi, saluant le net recul des prix du pétrole et du gaz après que le président américain Donald Trump a assuré lundi soir que la guerre au Moyen-Orient était "quasiment" finie. Vers 8H05 GMT, dans les ... Lire la suite
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales, mardi à 8H30 GMT, au onzième jour de la guerre au Moyen-Orient: - Les cours du pétrole reculent après les propos de Trump sur une "quasi" fin de la guerre Les prix du pétrole reculent nettement, suite à des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer