France : le déficit commercial se réduit en janvier
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 09:14

Le déficit commercial de la France s'est contracté à 1,84 MdEUR en janvier 2026, à comparer à 4,30 MdsEUR en décembre 2025, selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de Bercy.

Cette amélioration d'un mois sur l'autre reflète une très légère progression de 0,7% des exportations françaises de biens, à 53,43 MdsEUR, mais surtout une diminution de 3,6% des importations, à 55,27 MdsEUR.

"L'amélioration du solde commercial provient de celle du solde énergétique. À l'inverse, le solde des produits manufacturés se dégrade légèrement", précise en outre l'administration des douanes.

