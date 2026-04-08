France : le déficit commercial se creuse fortement en février
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 09:12
Cette forte dégradation d'un mois sur l'autre reflète une contraction de près de 2,3% des exportations françaises de biens, à 52,01 MdsEUR, mais aussi un gonflement de 4,6% des importations, à 57,79 MdsEUR.
D'après l'administration des douanes, la baisse des exportations s'explique par une diminution marquée des exportations d'électricité (-0,4 MdEUR) et de produits de l'industrie aéronautique et spatiale (-0,3 MdEUR).
De son côté, la hausse des importations est portée par une augmentation des importations d'hydrocarbures naturels ( 0,8 MdEUR), de matériels de transport ( 0,7 MdEUR) et de produits pharmaceutiques ( 0,5 MdEUR), notamment depuis la Chine.
Dévoilé simultanément par la Banque de France, le solde des transactions courantes de la France est ressorti de nouveau négatif (toujours en données CVS-CJO) à -1,8 MdEUR en février, après un solde excédentaire de 2,3 MdsEUR en janvier.
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