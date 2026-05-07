France : le déficit commercial se creuse en mars avec l'énergie importée
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 09:32
L'administration des douanes explique que cette dégradation d'un mois sur l'autre reflète un bond de 3,2% des importations de biens, à 59,32 MdsEUR, que n'a pu compenser une progression de seulement 1% des exportations, à 52,46 MdsEUR.
"La progression des importations est principalement due à celle des approvisionnements en produits énergétiques, en particulier depuis le Kazakhstan", précise Bercy, qui incrimine aussi le renchérissement des prix de l'énergie en lien avec la crise au Moyen-Orient.
Dévoilé simultanément par la Banque de France, le solde des transactions courantes de la France est ressorti de nouveau négatif (toujours en données CVS-CJO), mais à -1,2 MdEUR en mars, à comparer à -1,5 MdEUR le mois précédent.
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