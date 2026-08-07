France-Le déficit commercial s'établit à €5,847 mds à fin juin

Le déficit commercial de la France s'est établi à 5,847 milliards d'euros à fin juin, montrent les données publiées vendredi par le bureau des Douanes françaises.

À la fin du mois de mai, le déficit s'élevait à 7,729 milliards d'euros (révisé de 6,928 milliards d'euros).

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)