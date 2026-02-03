France-Le déficit budgétaire s'élève à €124,7 mds à fin décembre

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
information fournie par Boursorama avec Media Services•03.02.2026•09:58•
Malgré un règlement sur le sujet adopté en 2024, l'Union européenne aura "du mal à sécuriser, d'ici la fin de la décennie, l'approvisionnement en matières premières stratégiques". Lithium, cuivre, nickel... L'Union européenne se trouve dans un état de dépendance ...
information fournie par Zonebourse•03.02.2026•09:52•
(Zonebourse.com) Le titre est en situation de surachat, à proximité d'une résistance court terme située à 139.4 EUR. Le timing est adéquat pour se placer vendeur sur Ipsen en anticipant des prises de bénéfices en direction des 127.5 EUR. On utilisera le turbo PUT ...
Le Français Tom Félix, qui risquait la peine de mort en Malaisie pour détention et trafic de stupéfiants, accusations qu'il a toujours contestées, a été acquitté mardi et va retrouver la liberté après plus de 900 jours de détention. Agé de 34 ans, cet ancien cadre ...
Le gouvernement a relevé mardi les seuils à partir desquels les élevages bovins doivent s'enregistrer auprès des autorités et non simplement se déclarer, une mesure de simplification attendue de longue date par les éleveurs. Les installations de nouveaux élevages ...
