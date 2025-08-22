France : le climat des affaires se stabilise en août

(AOF) - En août, l’indicateur synthétique du climat des affaires en France se maintient à 96 et reste en deçà de sa moyenne de longue période (100) depuis juillet 2024. Le climat des affaires se dégrade nettement dans le commerce de détail, diminue légèrement dans les services, est stable dans l’industrie et s’éclaircit dans le bâtiment, précise l'Insee.
