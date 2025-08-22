 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France : le climat des affaires se stabilise en août
information fournie par AOF 22/08/2025 à 08:49

(AOF) - En août, l’indicateur synthétique du climat des affaires en France se maintient à 96 et reste en deçà de sa moyenne de longue période (100) depuis juillet 2024. Le climat des affaires se dégrade nettement dans le commerce de détail, diminue légèrement dans les services, est stable dans l’industrie et s’éclaircit dans le bâtiment, précise l'Insee.

