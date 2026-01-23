France : le climat des affaires reste stable en janvier
L'Insee, qui dévoile les résultats de cette enquête, précise que le climat des affaires s'éclaircit dans l'industrie et le commerce de gros, est stable dans les services et le bâtiment, mais se replie nettement dans le commerce de détail.
Par ailleurs, l'indicateur synthétique du climat de l'emploi perd deux points à 93 et s'éloigne davantage de sa moyenne de longue période, du fait principalement de la dégradation des soldes sur les effectifs passés et prévus dans les services (hors intérim).
