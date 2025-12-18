 Aller au contenu principal
France : le climat des affaires atteint son plus haut niveau depuis juin 2024
information fournie par AOF 18/12/2025 à 09:24

(AOF) - En décembre 2025, l’indicateur synthétique du climat des affaires en France gagne un point pour le troisième mois consécutif, indique l'Insee ce jeudi. À 99, il se rapproche de sa moyenne de longue période et atteint son plus haut niveau depuis juin 2024. Le climat des affaires rebondit nettement dans le commerce de détail et l'industrie, plus modérément dans le bâtiment, et se maintient dans les services.

