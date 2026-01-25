France-Le capitaine du "Grinch" placé en garde à vue-communiqué

(Actualisé avec arrivée dans le golfe de Fos)

Le capitaine du pétrolier Grinch, soupçonné d'appartenir à la "flotte fantôme" russe, a été placé samedi soir en garde à vue après son arraisonnement jeudi par la Marine française en mer d'Alboran, annonce un communiqué du parquet de Marseille.

"L'individu, âgé de 58 ans, de nationalité indienne, a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte le 22 janvier 2026 par le parquet de Marseille et conduite par la Section de Recherches de la gendarmerie maritime de Toulon", dit le communiqué.

"Les autres membres d'équipage, également de nationalité indienne, sont maintenus à bord du navire."

"Les investigations ont pour objet de vérifier la validité du pavillon arboré par le pétrolier et des documents requis pour sa navigation."

Emmanuel Macron avait annoncé jeudi que le navire avait été arraisonné en "haute mer" et ajouté qu'une enquête judiciaire avait été ouverte.

La France avait retenu en octobre dernier le pétrolier Boracay, battant pavillon béninois et soupçonné d'appartenir également à la "flotte fantôme" russe avant de l'autoriser finalement à quitter le port de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

