France-Lactalis procède à un rappel de lots de laits infantiles après une possible contamination

Lactalis a annoncé mercredi procéder à un rappel de six lots de lait infantile de la marque Picot en raison de la présence de céréulide dans un ingrédient provenant d'un fournisseur.

Selon un communiqué de Lactalis Nutrition Santé, filiale spécialisée dans les produits nutritionnels pour nourrissons et cliniques du groupe Lactalis, ce rappel fait suite à l'alerte de l'association professionnelle française pour la nutrition infantile sur la possible contamination de préparations pour nourrissons par le céréulide, une toxine pouvant provoquer des nausées et des vomissements.

Plus tôt ce mois-ci, le fabricant de produits alimentaires Nestlé NESN.S avait également procédé à un rappel de produits de nutrition infantile dans au moins 37 pays, en raison d'une présence possible de céréulide.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate Entringer)