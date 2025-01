France: la remontée du PMI composite continue en janvier information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 09:25









(CercleFinance.com) - À 48,3, contre 47,5 en décembre (et 45,9 en novembre), l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France s'est maintenu sous la barre du 50 du sans changement pour un cinquième mois consécutif en janvier.



Si l'indice continue de mettre en évidence un repli de l'activité du secteur privé de la deuxième économie de la zone euro, sa hausse d'un mois sur l'autre signale néanmoins un nouveau ralentissement de la contraction en début d'année 2025.



L'atténuation de la contraction observée en janvier s'explique par l'évolution des niveaux de production dans le secteur manufacturier, lesquels ont enregistré leur plus faible repli depuis le début du deuxième semestre 2024.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.