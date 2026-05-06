France-La production industrielle augmente plus que prévu en mars

La production industrielle de la France a augmenté de 1,0% en mars, plus que prévu, montrent les données publiées mercredi par l'Insee.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,5% d'un mois sur l'autre en mars.

En février, la production industrielle a reculé de 0,9% (révisé de -0,7%), selon les données.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)