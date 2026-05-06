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CMA CGM confirme qu'un de ses porte-conteneurs a été touché dans le détroit d'Ormuz
information fournie par AFP 06/05/2026 à 09:53

Le porte conteneur "Apollon Valletta" de l'armateur français CMA CGM au large de Fos-sur-Mer, dans le sud de la France, le 25 mars 2026 ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le porte conteneur "Apollon Valletta" de l'armateur français CMA CGM au large de Fos-sur-Mer, dans le sud de la France, le 25 mars 2026 ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le porte-conteneurs "San Antonio" battant pavillon maltais et appartenant à l'armateur français CMA CGM a fait "l'objet d'une attaque" mardi dans le détroit d'Ormuz, a confirmé mercredi matin CMA CGM.

L'attaque a fait des "blessés parmi les membres d'équipage" qui ont été "évacués et soignés", et a occasionné des "dommages" au navire, a ajouté CMA CGM dans un bref communiqué à l'AFP.

L'agence de sécurité maritime britannique UKTMO avait rapporté qu'un cargo avait été touché mardi vers 18H30 GMT par un "projectile d'origine inconnue" dans le détroit d'Ormuz, sans l'identifier.

L'armateur précise qu'il suit la situation de près et qu'il reste pleinement mobilisé aux côtés de l'équipage.

L'attaque a eu lieu au lendemain du "projet Liberté" lancé par Donald Trump pour escorter les navires bloqués dans le Golfe afin de les aider à quitter le détroit d'Ormuz.

Mais l'opération d'escorte a été arrêtée dès mardi au bout d'un jour seulement par le même Donald Trump, dans le but de parvenir à un accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Le président américain a déclaré sur sa plateforme Truth Social que "de grands progrès" avaient été réalisés dans les négociations, et que le "Projet liberté" serait suspendu "pendant une courte période" pour voir si un accord pouvait "être finalisé et signé".

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2 commentaires

  • 10:26

    on est pas obligé d écrire n’importe quoi a la trumpette !!!!

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