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Musée du Louvre: le nouveau président confirme le grand projet de rénovation et son coût "incompressible" d'au moins un milliard d'euros
information fournie par Boursorama avec Media Services 06/05/2026 à 09:41

"C'est un projet capital et nécessaire pour le Louvre, a assuré le nouveau directeur du musée.

( AFP / DIMITAR DILKOFF )

( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Revoir les infrastructures d'acès, refaire les couvertures ou encore les installations techniques... Le coût du vaste plan de rénovation du musée du Louvre, annoncé par Emmanuel Macron en 2025 a un coût "incompressible" d'au moins un milliard d'euros, a confirmé mardi 6 mai le nouveau président dumusée, Christophe Leribault, arrivé dans le sillage du spectaculaire vol survenu en octobre.

Le plan "Louvre Nouvelle Renaissance", qui prévoit notamment la rénovation du bâtiment existant et l'aménagement d'un nouvel espace pour la Joconde, a été mis entre parenthèses depuis le cambriolage du 19 octobre. "C'est un projet capital et nécessaire pour le Louvre. On ne peut pas continuer d'accueillir 9 millions de visiteurs par la Pyramide . Et il faut impérativement revoir les infrastructures, refaire les couvertures et les installations techniques dans le périmètre de la Cour carrée", a déclaré Christophe Leribault au journal Le Monde .

"Le coût est incompressible", a ajouté celui qui a succédé le 25 février à Laurence Des Cars, mise en difficulté par une série de rapports ayant pointé l'obsolescence des dispositifs de sûreté dans le plus grand musée du monde. Il a toutefois concédé "envisager de réduire certains aménagements (...), mais cela restera marginal en matière d'économie".

Les mécènes sollicités pour 330 millions d'euros

Il a aussi indiqué chercher "330 millions d'euros" supplémentaires auprès des mécènes pour financer les travaux de rénovation.

Alors que le cambriolage a mis au jour des failles au sein de la sûreté du bâtiment, christophe Leribault a souligné que "les grilles d'accès au domaine ont été restaurées" et qu' "un poste mobile de police est désormais actif près de la Pyramide" .

Il a par ailleurs annoncé que la galerie Apollon, où s'est déroulé le vol des joyaux de la couronne de France, "rouvrira dans le courant du mois de juillet, sans vitrine au centre, telle qu'elle avait été conçue au XVIIe siècle, c'est-à-dire comme une galerie d'apparat".

"Les objets précieux qui s'y trouvaient seront exposés dans l'aile Richelieu" et les joyaux non dérobés, dont la couronne de l'impératrice Eugénie, retrouvée endommagée, "vont rester en lieu sûr, en attendant de disposer d'un espace sécurisé ailleurs dans le musée", a-t-il poursuivi.

La part des recettes de billetterie affectée à la politique d'acquisition d’œuvres doit pour sa part passer de 20% à 12%, a-t-il indiqué, suivant une préconisation de la Cour des comptes.

6 commentaires

  • 10:40

    En dehors de l'esbrouffe côté com de Macron,et relai par le petit nouveau,Audition de la Cour des Comptes, plan d'économies et supervision du CA du Louvre avant tout engagement financier. Assez de gabegie. Car, "au moins " 670 Mions restant hors mécénat !

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