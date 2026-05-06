L'Europe ouvre en nette hausse, entre optimisme sur le Moyen-Orient et résultats d'entreprises

Une personne marche près de la Bourse de Milan (bourse italienne)

Les principales Bourses européennes progressent mercredi en ‌début de séance, portées par l'espoir d'un apaisement des tensions au Moyen-Orient, tandis que les investisseurs ​analysent une avalanche de résultats publiés par des entreprises de premier plan.

À Paris, le CAC 40 gagne 1,13% à 8.153,30 points vers 07h24 GMT. À Francfort, le Dax avance de 1,22% et à ​Londres, le FTSE 100 prend 1,28%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 1,04%, le FTSEurofirst 300 1,17% et le Stoxx 600 1,12%.

Dans l'un de ses ​revirements habituels, le président américain Donald Trump a ⁠annoncé mardi soir la suspension de la mission visant à garantir la sécurité de la ‌navigation dans le détroit d'Ormuz, lancée la veille, afin de déterminer s'il est possible de parvenir à un accord avec Téhéran.

Cette annonce apaise les craintes des ​investisseurs face à une éventuelle escalade ‌du conflit et entraîne une baisse des prix du pétrole, même si ⁠la voie navigable reste fermée et que le blocus américain des ports iraniens se poursuit.

De plus, l'actualité regorge d'informations sur les résultats des entreprises.

À Paris, l'assureur français AXA prend 2,68% dans les ⁠premiers échanges après avoir ‌fait état mardi d'une hausse de 6% en comparable de ses primes brutes ⁠émises et autres revenus au premier trimestre.

Scor, qui a fait état mercredi d'un résultat net en ‌hausse de 12,8% sur un an au premier trimestre, dépassant les attentes, grimpe de ⁠plus de 5%.

JCDecaux, qui a publié son chiffre d'affaires mardi après la ⁠clôture de la Bourse, ‌cède en revanche 4,3%.

Ailleurs en Europe, Novo Nordisk gagne plus de 7%, le fabricant du médicament ​amaigrissant Wegovy ayant publié mercredi un résultat d'exploitation ajusté ‌pour le premier trimestre supérieur aux prévisions et légèrement revu à la hausse ses perspectives pour l'année en cours.

Lufthansa, également ​soutenue par le reflux des cours du pétrole, prend 2,90% après ses résultats. Son concurrent Air France-KLM profite lui aussi de cette tendance et progresse de plus de 4%.

À Londres, ⁠Diageo avance de plus de 6% après avoir fait état d'une hausse surprise de son chiffre d'affaires trimestriel.

Sur le plan sectoriel, la défense se distingue avec un gain de 2,79%, le groupe italien Leonardo gagnant plus de 4% après ses résultats.

Les opérateurs attendent la publication des indices PMI définitifs du mois d'avril dans la zone euro et au Royaume-Unis plus tard dans la journée.

(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)