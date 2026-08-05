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France : la production industrielle augmente moins qu'espéré
information fournie par Zonebourse 05/08/2026 à 08:54
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Au mois de juin, la production industrielle française n'a progressé que de 0,1%, loin des attentes qui étaient à 0,3%.

Selon les données de l'Insee, la production s'est nettement affaissée dans l'industrie manufacturière avec un repli de 1,1%, après déjà une baisse de 1% en mai. Elle a diminué dans toutes les grandes branches : -3,8% dans la fabrication de matériels de transport, -0,6% dans la fabrication d'"autres produits industriels" (métallurgie, chimie, pharmacie, etc.), -0,8% dans l'industrie agroalimentaire.

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