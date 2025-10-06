France-La justice enquête sur Siri d'Apple après une plainte sur la collecte de données

Le parquet de Paris a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête sur l'assistant vocal d'Apple AAPL.O , Siri, après avoir reçu une plainte d'un chercheur accusant l'entreprise de collecte illicite de données.

L'enquête, qui a été rapportée pour la première fois par le site d'information Politico, a été confiée à une force de police spécialisée dans la cybercriminalité, a déclaré le bureau du procureur de Paris, sans fournir d'autres détails.

Thomas Le Bonniec, chercheur spécialisé dans la technologie et ancien employé d’un sous-traitant d'Apple, a déclaré à Reuters qu'il était à l'origine de la plainte déposée par la Ligue des droits de l'homme (LDH).

La LDH a déposé en février une plainte accusant Apple de collecter, d'enregistrer et d'analyser les conversations Siri sans le consentement des utilisateurs. L'organisation n'a pas répondu à une demande de commentaire lundi.

"L'ouverture d'une enquête pénale envoie un message clair : les droits fondamentaux sont importants, et il existe des organisations et des personnes déterminées à les faire respecter", a déclaré Thomas Le Bonniec.

Apple a déclaré à Reuters lundi avoir renforcé les contrôles de confidentialité de Siri en 2019 et à nouveau cette année.

Le groupe a souligné en janvier sur son site internet que les conversations avec Siri n'étaient jamais partagées avec des spécialistes du marketing ou vendues à des annonceurs.

(Reportage Gabriel Stargardter et Alessandro Parodi, Rédigé par Makini Brice ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)