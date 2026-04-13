France: La crise au Moyen-Orient "aura un impact" sur la croissance, selon Amiel

David Amiel arrive à l'hôtel Matignon à Paris
La crise en cours au Moyen-Orient "aura un impact" sur la croissance et sur l'inflation en France, a déclaré lundi David Amiel, le ministre chargé des Comptes publics, sur France 2.
Il a ajouté qu'il y aurait une réévaluation des prévisions pour la croissance économique, sans plus de précisions.
"Le coût sur la croissance est en cours d'évaluation. On le présentera la semaine prochaine aux organisations politiques, aux forces syndicales, aux représentants des élus locaux", a-t-il dit.
La Banque de France nS8N3XL056 (BdF) a fait savoir le mois dernier que la guerre en Iran assombrissait les perspectives économiques de la France, avec des répercussions qui dépendront de la durée du conflit et de l'ampleur de la hausse des prix de l'énergie, tablant désormais sur une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 0,9% en 2026, contre 1,0% anticipé auparavant.
Concernant le déficit public de la France pour lequel le gouvernement entend le réduire à 5% du PIB cette année, David Amiel a dit que cet objectif était maintenu.
"Le but de ce budget pour 2027, ça doit être de donner le maximum de liberté à cette prochaine majorité et à ce prochain président de la République (..) Et ça, ça veut dire qu'il faut qu'on continue à réduire le déficit. Donc oui, il faudra poursuivre cet effort."
(Rédigé par Claude Chendjou et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault et Augustin Turpin)
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