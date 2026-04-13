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France: La crise au Moyen-Orient "aura un impact" sur la croissance, selon Amiel
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 09:04

David Amiel arrive à l'hôtel Matignon à Paris

David Amiel arrive à l'hôtel Matignon à Paris

La crise ‌en cours au Moyen-Orient "aura un impact" sur la croissance et ​sur l'inflation en France, a déclaré lundi David Amiel, le ministre chargé des Comptes publics, sur France 2.

Il a ​ajouté qu'il y aurait une réévaluation des prévisions pour la croissance économique, ​sans plus de précisions.

"Le coût ⁠sur la croissance est en cours d'évaluation. On ‌le présentera la semaine prochaine aux organisations politiques, aux forces syndicales, aux représentants des élus locaux", ​a-t-il dit.

La Banque ‌de France nS8N3XL056 (BdF) a fait savoir le ⁠mois dernier que la guerre en Iran assombrissait les perspectives économiques de la France, avec des répercussions qui dépendront ⁠de la ‌durée du conflit et de l'ampleur de la ⁠hausse des prix de l'énergie, tablant désormais sur ‌une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 0,9% ⁠en 2026, contre 1,0% anticipé auparavant.

Concernant le déficit ⁠public de ‌la France pour lequel le gouvernement entend le réduire à ​5% du PIB cette ‌année, David Amiel a dit que cet objectif était maintenu.

"Le but de ce ​budget pour 2027, ça doit être de donner le maximum de liberté à cette prochaine majorité ⁠et à ce prochain président de la République (..) Et ça, ça veut dire qu'il faut qu'on continue à réduire le déficit. Donc oui, il faudra poursuivre cet effort."

(Rédigé par Claude Chendjou et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault ​et Augustin Turpin)

Guerre en Iran

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6 commentaires

  • 09:48

    N'est pas Ed Sheeran qui veut...Que de nouvelles, que de révélations. Nous les pioupious du bas, on a du mal à suivre. Heureusement que de brillants esprits sont là pour nous éclairer.

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