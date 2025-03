France: la contraction s'accentue dans les services (PMI) information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 10:07









(CercleFinance.com) - L'activité dans le secteur des services français a subi en février sa plus forte contraction en près d'un an et demi, montrent les résultats définitifs de l'enquête HCOB PMI publiés mercredi.



En ressortant à 45,3 le mois dernier contre 48,2 en janvier, l'indice des directeurs d'achat s'est de nouveau inscrit en-dessous de la barre des 50 points, témoignant de son plus fort taux de contraction depuis octobre 2023.



Dans son enquête, HCOB explique que ce nouveau repli de l'activité reflète principalement la faiblesse de la demande, les entreprises interrogées ayant fréquemment mentionné l'impact d'une conjoncture économique 'défavorable'.



L'indice HCOB PMI composite - qui mesure l'activité globale dans le secteur manufacturier et celui des services - s'est quant à lui replié de 47,6 en janvier à 45,1, là encore sous le seuil des 50 points synonyme de décroissance.



Les données composites de l'enquête ont en outre mis en évidence le plus fort recul de l'emploi depuis quatre ans et demi dans l'ensemble du secteur privé français en février.





