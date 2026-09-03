France : la contraction du secteur privé s'accélère en août

A 48,5 en août, l'indice PMI composite S&P Global de l'activité signale une nouvelle baisse modérée de l'activité du secteur privé français, une baisse qui s'accélère par rapport à juillet, au vu du niveau de l'indice, qui s'établissait alors à 49,4.

Cette baisse de l'activité globale a reflété celle observée dans le secteur des services, dont l'indice s'est replié de 49,6 en juillet à 48 en août, la production du secteur manufacturier ayant, quant à elle, très légèrement augmenté au cours du mois.

"L'accélération de la contraction de l'activité enregistrée en août est clairement imputable à l'évolution de la demande, les nouvelles affaires ayant diminué au cours du mois", explique Joe Hayes, senior principal economist chez S&P Global Market Intelligence.

"Il convient toutefois de nuancer les données du mois d'août, compte tenu des fortes chaleurs enregistrées cet été. Certaines entreprises interrogées ont en effet attribué la baisse de leurs ventes et de leur activité à ces conditions météorologiques extrêmes", tempère l'économiste.